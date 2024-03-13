Яблоневая аллея в столице Коми появится до конца сентября 2024 года

Администрация Сыктывкара планирует создать новую общественную территорию в городе - Яблоневую аллею. Этот проект будет реализован в районе пересечения улиц Красных Партизан и Интернациональная. Об этом сообщает Комиинформ.

Чтобы осуществить благоустройство аллеи, город ищет подрядчика, и заявка на эту работу была размещена на портале госзакупок. Начальная стоимость закупки составляет 51,9 млн рублей.