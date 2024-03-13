Яблоневая аллея в столице Коми появится до конца сентября 2024 года
- 15:36 13 марта
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- Елизавета Петрова
Администрация Сыктывкара планирует создать новую общественную территорию в городе - Яблоневую аллею. Этот проект будет реализован в районе пересечения улиц Красных Партизан и Интернациональная. Об этом сообщает Комиинформ.
Чтобы осуществить благоустройство аллеи, город ищет подрядчика, и заявка на эту работу была размещена на портале госзакупок. Начальная стоимость закупки составляет 51,9 млн рублей.
Организации, заинтересованные в участии в электронном аукционе, могут подать свои документы до 20 марта. После этого, 22 марта, конкурсная комиссия определит победителя, с которым будет заключен контракт.
Согласно технической документации, выбранная организация должна начать работы 22 апреля и завершить их до конца сентября 2024 года. Яблоневая аллея будет являться одной из новых общественных зон в Сыктывкаре, созданных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".