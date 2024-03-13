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Ухтинец, которого спасатели вытащили из закрытого гаража, умер

Ухтинец, которого спасатели вытащили из закрытого гаража, умерФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Согласно информации, полученной от пресс-службы Минздрава Коми, пострадавший был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

Уже на пути в медицинское учреждение его состояние было крайне тяжелым, и у него не было пульса. Врачи незамедлительно приступили к проведению реанимационных мероприятий, но, к сожалению, через несколько часов наступила биологическая смерть.

Вызов о происшествии поступил 10 марта, и для спасения этого человека сотрудникам экстренной службы пришлось приложить максимум усилий. Они были вынуждены отодвигать автомобиль, который загораживал вход в гараж, и применять пилу, чтобы проникнуть внутрь.

Благодаря их решительным действиям удалось проникнуть в гараж и передать пострадавшего бригаде скорой помощи.

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