Ухтинец, которого спасатели вытащили из закрытого гаража, умер

Согласно информации, полученной от пресс-службы Минздрава Коми, пострадавший был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

Уже на пути в медицинское учреждение его состояние было крайне тяжелым, и у него не было пульса. Врачи незамедлительно приступили к проведению реанимационных мероприятий, но, к сожалению, через несколько часов наступила биологическая смерть.