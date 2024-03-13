Ухтинец, которого спасатели вытащили из закрытого гаража, умер
- 12:03 13 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Согласно информации, полученной от пресс-службы Минздрава Коми, пострадавший был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.
Уже на пути в медицинское учреждение его состояние было крайне тяжелым, и у него не было пульса. Врачи незамедлительно приступили к проведению реанимационных мероприятий, но, к сожалению, через несколько часов наступила биологическая смерть.
Вызов о происшествии поступил 10 марта, и для спасения этого человека сотрудникам экстренной службы пришлось приложить максимум усилий. Они были вынуждены отодвигать автомобиль, который загораживал вход в гараж, и применять пилу, чтобы проникнуть внутрь.
Благодаря их решительным действиям удалось проникнуть в гараж и передать пострадавшего бригаде скорой помощи.