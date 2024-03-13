В Сыктывкаре пятилетнему ребенку зажало автобусными дверьми голову
- 11:09 13 марта
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- Елизавета Петрова
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре во время аварии пятилетнему мальчику захлопнуло голову автобусными дверьми. Согласно данным УГИБДД по Коми, инцидент произошел 12 марта около 7:45 на улице Лесозаводской.
Водитель автобуса ПАЗ, мужчина 1963 года рождения, двигался по маршруту 103. Когда он начал закрывать двери и отъезжать от остановки возле дома №18, он не убедился в безопасности своих действий, что привело к тому, что голова пассажира, мальчика 2018 года рождения, застряла между створками.
Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы, но госпитализация не потребовалась. Важно отметить, что мальчик находился под присмотром своей матери во время происшествия. Водитель автобуса имеет опыт работы с 1988 года.