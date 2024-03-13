В Сыктывкаре пятилетнему ребенку зажало автобусными дверьми голову

В Сыктывкаре во время аварии пятилетнему мальчику захлопнуло голову автобусными дверьми. Согласно данным УГИБДД по Коми, инцидент произошел 12 марта около 7:45 на улице Лесозаводской.

Водитель автобуса ПАЗ, мужчина 1963 года рождения, двигался по маршруту 103. Когда он начал закрывать двери и отъезжать от остановки возле дома №18, он не убедился в безопасности своих действий, что привело к тому, что голова пассажира, мальчика 2018 года рождения, застряла между створками.