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В Сыктывкаре пятилетнему ребенку зажало автобусными дверьми голову

В Сыктывкаре пятилетнему ребенку зажало автобусными дверьми головуФото УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре во время аварии пятилетнему мальчику захлопнуло голову автобусными дверьми. Согласно данным УГИБДД по Коми, инцидент произошел 12 марта около 7:45 на улице Лесозаводской.

Водитель автобуса ПАЗ, мужчина 1963 года рождения, двигался по маршруту 103. Когда он начал закрывать двери и отъезжать от остановки возле дома №18, он не убедился в безопасности своих действий, что привело к тому, что голова пассажира, мальчика 2018 года рождения, застряла между створками.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы, но госпитализация не потребовалась. Важно отметить, что мальчик находился под присмотром своей матери во время происшествия. Водитель автобуса имеет опыт работы с 1988 года.

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