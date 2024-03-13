В Ухте УАЗ остановил снежный вал. Водитель не справился с управлением и въехал в препятствие. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

ДТП произошло 12 марта примерно в 13:00 на 53-м километре дороги Ухта — Троицко-Печорск. Водитель, мужчина 1967 года рождения, не справился с управлением и врезался в снежный вал.