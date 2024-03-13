В Ухте УАЗ остановил снежный вал
- 09:26 13 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Ухте УАЗ остановил снежный вал. Водитель не справился с управлением и въехал в препятствие. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
ДТП произошло 12 марта примерно в 13:00 на 53-м километре дороги Ухта — Троицко-Печорск. Водитель, мужчина 1967 года рождения, не справился с управлением и врезался в снежный вал.
Пассажирка, женщина 1970 года рождения, пострадала в результате этой аварии. Ей была поставлена диагноз закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения. Пострадавшая была доставлена в больницу для госпитализации.
Известно, что водитель УАЗа имеет опыт вождения с 1999 года.