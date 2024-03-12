Синоптики рассказали о том, какая будет погода в Коми 13 марта
- 23:00 12 марта
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС рассказал о том, какой будет погода в Республике Коми 13 марта.
Завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Так, местами будет небольшой умеренный снег. Ветер западной четверти, скоростью 5-10 метров в секунду. На севере ветер будет порывами до 14 метров в секунду, на крайней северо-востоке 9-14 метров в секунду, а ночью порывами до 19-24 метров в секунду, днем 15-18 метров в секунду, а также метель.
Температура ночью -9…-13, а при прояснении опуститься до -16…-21 градуса. Днем 0…-5, местами -5…-10, на крайнем северо-востоке -10…-15 градусов.
В Сыктывкаре ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер будет юго-западным, западным, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью опуститься до -9…-11 градусов, а днем поднимется до 0…-2.