Синоптики рассказали о том, какая будет погода в Коми 13 марта

Региональный ЦГМС рассказал о том, какой будет погода в Республике Коми 13 марта.

Завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Так, местами будет небольшой умеренный снег. Ветер западной четверти, скоростью 5-10 метров в секунду. На севере ветер будет порывами до 14 метров в секунду, на крайней северо-востоке 9-14 метров в секунду, а ночью порывами до 19-24 метров в секунду, днем 15-18 метров в секунду, а также метель.