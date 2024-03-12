В Коми осудили иностранца, который обманывал пенсионерок
- 20:30 12 марта
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- Олег Помидоров
Ухтинский горсуд осудил 23-летнего жителя Кыргызской Республики, которого признали виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с причинением значительного ущерба потерпевшему.
Суд установил, что в 2023 году 23-летний иностранный гражданин решил заработать преступным путем и вступил в состав организованной группы, которая похищала деньги, преимущественно у пенсионеров. Аферисты звонили потерпевшим и сообщали, что их близкий родственник стал виновником ДТП с тяжкими последствиями. Для решения проблемы, они вымогали деньги для якобы передачи их потерпевшей стороне.
В начале июня прошлого года, мужчина отправился забирать деньги по указанию аферистов. От двух женщин, одной из которых был 81 год, а другой – 85, курьер забрал 80 и 100 тысяч рублей соответственно, после чего перечислил их на банковскую карту другого соучастника преступной группы. Вскоре иностранца задержали правоохранители.
Гражданина Кыргызской Республики ухтинский суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.