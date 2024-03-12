В Коми осудили иностранца, который обманывал пенсионерок

Ухтинский горсуд осудил 23-летнего жителя Кыргызской Республики, которого признали виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Суд установил, что в 2023 году 23-летний иностранный гражданин решил заработать преступным путем и вступил в состав организованной группы, которая похищала деньги, преимущественно у пенсионеров. Аферисты звонили потерпевшим и сообщали, что их близкий родственник стал виновником ДТП с тяжкими последствиями. Для решения проблемы, они вымогали деньги для якобы передачи их потерпевшей стороне.