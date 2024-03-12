В феврале 2024 года в столице Коми солнце светило всего чуть более 40 часов
- 20:00 12 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Как рассказали в региональном ЦГМС, в феврале этого года в Сыктывкар солнце светило всего 43,5 часа, а в первый месяц года лишь два часа.
За первые два месяца 2024 года в столице Коми солнце светило 45,5 часа. Синоптики сообщают, что это меньше прошлогодних месяцев почти на 11 часов.
Зима 2023-2024 года также не особо порадовала жителей Сыктывкара. Например, в ноябре солнце светило лишь 11,7 часа, а в декабре 1,4 часа.
Также синоптики рассказали, что за весь 2023 год на территории Сыктывкара солнце светило 1563,5 часа или около 65 суток без учета ночей. При этом столица Коми опережает туманный город Лондон, где синоптики насчитали 68 солнечных дней.