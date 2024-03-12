В феврале 2024 года в столице Коми солнце светило всего чуть более 40 часов

Как рассказали в региональном ЦГМС, в феврале этого года в Сыктывкар солнце светило всего 43,5 часа, а в первый месяц года лишь два часа.

За первые два месяца 2024 года в столице Коми солнце светило 45,5 часа. Синоптики сообщают, что это меньше прошлогодних месяцев почти на 11 часов.