Летом в одном из районов Сыктывкара проведут дноуглубительные работы
- 18:30 12 марта
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- Олег Помидоров
Ранее, мэрия столицы Коми прокомментировала сообщения местных жителей в интернете об ухудшении качестве воды в Эжвинском районе Сыктывкара. Это связано со снижением уровня воды в реке Вычегда.
В сыктывкарской администрации отметили, что ситуация была обусловлена обстановкой на реке, где размещен водозабор, из-за чего к концу зимы повысилась концентрация примесей в воде.
“Снижение количества примесей произойдёт весной при наступлении паводка и повышении уровня воды в реке”, – добавили в мэрии Сыктывкара.
Для решения такой проблемы, на лето 2024 года администрация запланировала провести дноуглубительные работы в районе водозабора. Подрядчиком стал ФБУ “Администрация Двинско-Печорского бассейна”. По словам мэрии, эта мера позволит повысить стабильность водозабора, а также качество очистки воды. Контроль этих работ находится на администрации Эжвинского района и “Жилкомсервиса”.
Подрядчик начнет проведение дноуглубительных работ, работы по удалению илистых отложений и прочие строительные гидротехнические работы в Белоборской излучине реки Вычегда в районе Эжвинского водозабора с образования паводка на реке и до окончания контракта 15 июля 2024 года. Протяженность объекта составит 5400 метров.