Летом в одном из районов Сыктывкара проведут дноуглубительные работы

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ранее, мэрия столицы Коми прокомментировала сообщения местных жителей в интернете об ухудшении качестве воды в Эжвинском районе Сыктывкара. Это связано со снижением уровня воды в реке Вычегда.

В сыктывкарской администрации отметили, что ситуация была обусловлена обстановкой на реке, где размещен водозабор, из-за чего к концу зимы повысилась концентрация примесей в воде.