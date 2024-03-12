В Коми жительница по своей воле принесла в Росгвардию оружие и боеприпасы

В начале марта 2024 года жительница Удорского района Республики Коми обратилась в отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Она сообщила офицерам, что в процессе уборки своего родительского дома она обнаружила два единицы гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и 44 боеприпаса.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19.04.2013 года №123 "О мерах по реализации Закона Республики Коми «О денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства», установлены определенные выплаты за сдачу оружия и боеприпасов.