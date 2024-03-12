В Коми жительница по своей воле принесла в Росгвардию оружие и боеприпасы
- 13:00 12 марта
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- Елизавета Петрова
В начале марта 2024 года жительница Удорского района Республики Коми обратилась в отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Она сообщила офицерам, что в процессе уборки своего родительского дома она обнаружила два единицы гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и 44 боеприпаса.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19.04.2013 года №123 "О мерах по реализации Закона Республики Коми «О денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства», установлены определенные выплаты за сдачу оружия и боеприпасов.
Согласно этому постановлению, гражданину выплачивается 10 000 рублей за каждую единицу боевого (служебного) оружия, самодельного огнестрельного оружия или обреза. За каждую единицу гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом выплачивается 10 000 рублей, а за гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие - 8000 рублей.
За газовое и бесствольное оружие самообороны выплачивается 6000 рублей за каждую единицу. Что касается боеприпасов, за каждый боеприпас к боевому (служебному) оружию предусмотрена выплата в размере 60 рублей, к самодельному огнестрельному оружию - 45 рублей, а к гражданскому огнестрельному оружию - 20 рублей.
Также постановлением установлены выплаты за сдачу взрывчатых веществ и взрывных устройств. За 100 граммов взрывчатого вещества, таких как тротил, аммонит, граммонит и гексоген, предусмотрена выплата в размере 900 рублей, а за порох - 100 рублей.
За каждое взрывное устройство, которое включает в себя взрывчатое вещество и средство взрывания, гражданин получит 3000 рублей. Кроме того, за каждую основную часть огнестрельного оружия предусмотрена выплата в размере 3000 рублей.
Управление Росгвардии по Республике Коми напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящихся предметов вооружения является важной процедурой, направленной на защиту жизни и здоровья граждан. Это также способ борьбы с преступностью и незаконным распространением оружия.