Синоптики рассказали о погоде в Коми на 12 марта

фото "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС рассказал прогноз погоды на 12 марта. В республики ожидается завтра переменная облачность. Так, ночью в южных и отдельных северных районах региона днем ожидается небольшой снег. В Воркутинском районе днем метель.

Также ожидается ветер юго-восточный, южный с переходом на юге на северный и северо-западный. На севере ветер ожидается юго-западный, скоростью 3-8 метров в секунду. Днем на крайнем севере ожидается скорость ветра 7-12 метров в секунду, в Воркутинском районе 9-14 метров в секунду, порывами 15-20 метров в секунду.

Температура ночью -24…-29, а при прояснении опустится до -39 градусов. Местами на западе центральных районов и на юго-востоке -16…-21, на юго-западе -9…-14. Температура днем в западных районах будет держаться на отметке -3…-8, в восточных -9…-14, в Воркутинском районе -15…-20 градусов.