В Коми служебная собака помогла раскрыть кражу

Ранее в полицию Усть-Вымского района обратилась 73-летняя женщина с сообщением о краже продуктов и личных вещей из ее квартиры.

В пресс-службе МВД по Коми сообщили, что пенсионерка ненадолго вышла из дома, а после возвращения заметила разбитое окно и пропажу продуктов из холодильника и электроприборов.