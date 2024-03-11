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В Коми служебная собака помогла раскрыть кражу

В Коми служебная собака помогла раскрыть кражуфото "Про Город Сыктывкар"

Ранее в полицию Усть-Вымского района обратилась 73-летняя женщина с сообщением о краже продуктов и личных вещей из ее квартиры.

В пресс-службе МВД по Коми сообщили, что пенсионерка ненадолго вышла из дома, а после возвращения заметила разбитое окно и пропажу продуктов из холодильника и электроприборов.

Для содействия в раскрытии преступления по указанному адресу прибыла следственная группа вместе с кинологом и служебной собакой Тенеси.

Ищейка быстро нашла след и направилась к месту, где расположен дому подозреваемого. Также собака определила ориентировочный маршрут преступника.

Злоумышленником оказался ранее судимый за схожие преступления 41-летний местный житель. Похищенные вещи и продукты были изъяты у него дома.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения кражи.

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