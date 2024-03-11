Житель Коми ударил своего гостя ножом из-за ног на подушке

Хозяин дома был расстроен тем, что гость положил ноги не туда, куда можно было.

Суд установил, что в октябре 2023 года житель Корткеросского района решил выпить спиртной напиток вместе со своим знакомым. После выпитого, гость уснул на кровати, а свои ноги положил на подушку. Такое поведение возмутило хозяина дома. Мужчина пытался выпроводить знакомого, однако последний оттолкнул хозяина.