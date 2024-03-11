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Житель Коми ударил своего гостя ножом из-за ног на подушке

Житель Коми ударил своего гостя ножом из-за ног на подушкефото "Про Город Сыктывкар"

Хозяин дома был расстроен тем, что гость положил ноги не туда, куда можно было.

Суд установил, что в октябре 2023 года житель Корткеросского района решил выпить спиртной напиток вместе со своим знакомым. После выпитого, гость уснул на кровати, а свои ноги положил на подушку. Такое поведение возмутило хозяина дома. Мужчина пытался выпроводить знакомого, однако последний оттолкнул хозяина. 

После этого возмущенный владелец помещения взял кухонный нож и нанес лежащему на кровати знакомому несколько ударов, после чего отправился спать на кухню. Проснувшись от боли мужчина выбежал на улицу и попросило у прохожего вызвать медиков.

Суд первой инстанции назначил владельцу дома наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Однако районная прокуратура не согласилась с обвинением, после чего приговор изменили и мужчину приговорили к двум годам реального лишения свободы.

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