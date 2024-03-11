Бывшему директору Мой бизнес Коми предъявили обвинение

стоп-кадр из видео пресс-службы судов Коми

Бывшему главе АНО РК “Центра развития предпринимательства”, директору Мой бизнес Коми Сергею Жеребцову в сыктывкарском суде зачитали обвинение в причинении имущественного ущерба. Согласно обвинению, бывший руководитель регионального Мой бизнес совершил преступление связанное с присвоением и растратой чужого имущества, которое было вверено виновному, с использованием служебного положения. Общая сумма ущерба составляет 5,8 миллионов рублей, что относится к особо крупному размеру.

Также следователи нашли доказательства причастности к делу бывшего замдиректора организации Игоря Сулина, который по мнению обвинения, совершил преступление в пособничестве и растрате средств.

Следствие считает, что Сергея Жеребцов, находясь на должности директора Центра решил изменить принятый ранее трудовой договор. При увольнении директор, под новой редакции измененной Сергеем Жеребцовым, должен был получить компенсацию в размере годового заработка, который исчисляется из расчета начисленной директору зарплаты за последний год.

Используя доверительные отношения с председателем наблюдательного совета Центра, Сергей Жеребцов представил на подпись последнюю версию договора, не сообщив об изменениях.

После получения подписи, 15 августа 2022 года Сергей Жеребцов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Таким образом, общая стоимость средств после аудиторской проверки была равна 4 миллионам 557 тысячам рублей. Однако деньги бывшему директору не были переведены, так как сотрудники Центра заподозрили подлог в трудовом договоре, соответственно преступный умысел не был выполнен до конца.

Несмотря на это, Сергей Жеребцов подал в суд иск на взыскание с Центра компенсации морального вреда, а также невыплаченной зарплаты в размере около 17 миллионов рублей. В связи с этим в отношении бывшего директора Центра возбудили уголовное дело.

В рамках второго эпизода обвинения, Сергей Жеребцов издал приказ о надбавках сотрудникам Центра в размере до 200%. Следствие считает, что после получение надбавок сотрудники “вернули” средства другим работникам Центра. Сумма ущерба в этом случае достигла 750 тысяч рублей.

Также доказательства обвинения были выдвинуты и по третьему эпизоду. Сергей Жеребцов заключил контракт с одной из компаний в качестве единственного поставщика, внеся с помощью юриста изменения в документы по закупкам. В результате этого компания получила контракт на 2 миллиона 600 тысяч рублей, а пособником в этом преступлении выступил бывший замдиректора Игорь Сулим.

Во время судебного задержания Сергей Жеребцов воздержался от заявлений, как и его адвокат, а бывший директор Центра частично признал свою вину.