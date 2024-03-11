В одном из городов Коми сняли часть ограничений по менингиту
- 09:39 11 марта
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- Елизавета Петрова
В Печоре с 11 марта будут сняты некоторые ограничения, связанные с менингитом. Местные школы, техникумы и интернаты снова вернутся к обычному режиму работы. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Владимир Менников.
Кроме того, ограничения на проведение секций и кружков спортивной и творческой направленности, а также массовых мероприятий в закрытых помещениях, также будут сняты. Однако, не было упомянуто, что запрет на выезды организованных групп спортивных и творческих коллективов на соревнования и конкурсы также будет отменен. Возможно, это означает, что эти ограничения все еще будут действовать.
С другой стороны, с 11 марта в Печоре начнется вакцинация от менингококковой инфекции. Врачи-родители, чьи дети учатся в местных школах, выступят на родительских собраниях и поделятся информацией о вакцинации. Будет необходимо получить согласие родителей на прививку каждого ребенка.
Вакцинацию будет проводить опытный фельдшер, который предварительно осмотрит ребенка, а также медсестра. Первый этап вакцинации, который включал прививку контактных лиц, уже был проведен в Печоре. Министерство здравоохранения Коми оперативно предоставило вакцины для этой цели.
Более 300 человек, включая детей из школы в Кожве и секции волейбола, а также взрослых, включая родителей и медработников, уже получили прививку.
Побочных явлений после прививки не было. Вакцина является современной и прошла все необходимые проверки. Владимир Менников подчеркнул, что вакцинация - это единственный способ защитить вашего ребенка от менингококковой инфекции.