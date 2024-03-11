В одном из городов Коми сняли часть ограничений по менингиту

В Печоре с 11 марта будут сняты некоторые ограничения, связанные с менингитом. Местные школы, техникумы и интернаты снова вернутся к обычному режиму работы. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Владимир Менников.

Кроме того, ограничения на проведение секций и кружков спортивной и творческой направленности, а также массовых мероприятий в закрытых помещениях, также будут сняты. Однако, не было упомянуто, что запрет на выезды организованных групп спортивных и творческих коллективов на соревнования и конкурсы также будет отменен. Возможно, это означает, что эти ограничения все еще будут действовать.