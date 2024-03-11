В ряде городов и районов Коми объявлен актированный день
- 09:00 11 марта
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- Татьяна Зубова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Из-за низкой температуры воздуха, что продолжает держаться на территории Коми, сегодня, 11 марта, в ряде муниципалитетов отменили занятия.
Так, в Печоре выходные сегодня продолжатся у школьников младшего звена (1-4 классы). Аналогичная ситуация и в районных школах.
В Воркуте в связи со сложными погодными условиями занятия отменили для учащихся 1-5 классов.
В Сторожевске Корткеросского района актировка распространилась на 1-4 классы. А в самом райцентре дома остались ученики 1-2 классов.
В Вуктыле сегодня тоже очень холодно, потому 1-4 классы отправились на внеплановый выходной.
Напомним, на ближайшей неделе синоптики прогнозируют резкие скачки температуры в Коми. Погода будет меняться от крепких морозов до резкого потепления и обратно.