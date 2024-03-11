В ряде городов и районов Коми объявлен актированный день

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Из-за низкой температуры воздуха, что продолжает держаться на территории Коми, сегодня, 11 марта, в ряде муниципалитетов отменили занятия. Так, в Печоре выходные сегодня продолжатся у школьников младшего звена (1-4 классы). Аналогичная ситуация и в районных школах.

В Воркуте в связи со сложными погодными условиями занятия отменили для учащихся 1-5 классов.

В Сторожевске Корткеросского района актировка распространилась на 1-4 классы. А в самом райцентре дома остались ученики 1-2 классов.

В Вуктыле сегодня тоже очень холодно, потому 1-4 классы отправились на внеплановый выходной.