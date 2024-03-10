Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 11 марта
- 22:30 10 марта
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС дал свой прогноз погоды по республике на 11 марта.
Завтра на территории Коми ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем в западных районах может появиться небольшой снег, в восточных районах погода преимущественно без осадков. В северо-западных районах местами гололедно-изморозевое отложение. Ветер ожидается переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. Днем южный, юго-восточный скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура ночью может достигнуть -21…-26 градусов, а при прояснении опуститься до -31…-36. Днем в южных районах -5…-10, а местами температура будет опускаться до -10…-15 градусов. В северных районах температура -11…-16, на северо-востоке -16…-21, а на крайнем северо-востоке температура опуститься до отметок в -22…-27 градусов.
В Сыктывкаре жители могут ожидать переменную облачность. Ночью погода будет преимущественно без осадков, а день может принести небольшой снег. Ветер ночью переменный, скоростью до 1-5 метров в секунду, днем южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -24…-26, а днем повысится до -7…-9 градусов.