Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 11 марта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС дал свой прогноз погоды по республике на 11 марта. Завтра на территории Коми ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем в западных районах может появиться небольшой снег, в восточных районах погода преимущественно без осадков. В северо-западных районах местами гололедно-изморозевое отложение. Ветер ожидается переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. Днем южный, юго-восточный скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура ночью может достигнуть -21…-26 градусов, а при прояснении опуститься до -31…-36. Днем в южных районах -5…-10, а местами температура будет опускаться до -10…-15 градусов. В северных районах температура -11…-16, на северо-востоке -16…-21, а на крайнем северо-востоке температура опуститься до отметок в -22…-27 градусов.