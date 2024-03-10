У жителя Коми конфисковали автомобиль после пьяной езды
- 17:15 10 марта
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- Олег Помидоров
Жителя Жешарта лишили транспорта за повторное нетрезвое вождение.
Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Жешарт. Суд установил, что мужчина в начале декабря 2023 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
После вынесения мужчине штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав, он снова сел за руль в нетрезвом состоянии в середине декабря того же года.
Суд признал мужчину виновным за совершенное преступление и приговорил его к 240 часам обязательных работ. Также ему запрещено управлять автомобилем сроком на два года. Помимо этого, в доход государства был конфискован автомобиль “Лада”, рыночной стоимостью выше 100 тысяч рублей, с помощью которого было совершенно преступление.