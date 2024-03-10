У жителя Коми конфисковали автомобиль после пьяной езды

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жителя Жешарта лишили транспорта за повторное нетрезвое вождение. Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Жешарт. Суд установил, что мужчина в начале декабря 2023 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

После вынесения мужчине штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав, он снова сел за руль в нетрезвом состоянии в середине декабря того же года.