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У жителя Коми конфисковали автомобиль после пьяной езды

У жителя Коми конфисковали автомобиль после пьяной ездыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жителя Жешарта лишили транспорта за повторное нетрезвое вождение.

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Жешарт. Суд установил, что мужчина в начале декабря 2023 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

После вынесения мужчине штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав, он снова сел за руль в нетрезвом состоянии в середине декабря того же года.

Суд признал мужчину виновным за совершенное преступление и приговорил его к 240 часам обязательных работ. Также ему запрещено управлять автомобилем сроком на два года. Помимо этого, в доход государства был конфискован автомобиль “Лада”, рыночной стоимостью выше 100 тысяч рублей, с помощью которого было совершенно преступление. 
 

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