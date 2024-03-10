В одном из городов Коми пройдет Масленица для бездомных
- 18:00 10 марта
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- Олег Помидоров
фото православной газеты "Колокол Севера"
В Ухте будет организована Масленица для бездомных.
Как рассказали в православной газете “Колокол Севера”, издание, а также служба “Милосердие” приглашают ухтинцев поучаствовать в акции и напечь блинов для бездомных.
Благотворительное мероприятие будет приурочено к Сырной седмице, которая пройдет с 11 по 16 марта этого года.
Блины можно будет принести 13 марта с 10 до 14 часов дня, и 16 марта с 10 до 12 часов дня в службу “Милосердие” в Ухте, которая расположена по адресу: улица Октябрьская, 10. Телефоны для справок: 8912-546-06-31 и 8912-948-41-73.