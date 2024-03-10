В одном из городов Коми пройдет Масленица для бездомных

фото православной газеты "Колокол Севера"

В Ухте будет организована Масленица для бездомных. Как рассказали в православной газете “Колокол Севера”, издание, а также служба “Милосердие” приглашают ухтинцев поучаствовать в акции и напечь блинов для бездомных.

Благотворительное мероприятие будет приурочено к Сырной седмице, которая пройдет с 11 по 16 марта этого года.