Благоустройство площади и аллеи около Сыктывкара обойдется в 25 миллионов рублей
- 16:00 10 марта
- 0+
- Олег Помидоров
Обновление площади Е. Чеплыгина и Аллеи Ветеранов в поселке Краснозатонский обойдется в 25 миллионов рублей.
Ранее на портале госзакупок появилась заявка на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в поселке, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Сейчас стоимость работ оценивается в 25 миллионов рублей.
Организации, которые хотят принять участие в аукционе должны подать документы до 15 марта. Уже 19 марта конкурсная комиссия определит подрядчика с которым будет заключен договор.
В документации указано, что подрядчик обязан приступить к работам 22 апреля, а их завершение назначено на 30 сентября 2024 года. В ходе благоустройства на площади и аллее появятся 15 новых скамеек, 18 урн, 4 вазона, 3 велопарковки, 7 стендов, один из которых будет информационным, и 18 мусорных урн.
Для отдыха с детьми на общественной территории могут установить игровой городок из четырех башен с лестницами, горкой и другими элементами, а также четыре качели двух видов.