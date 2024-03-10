Благоустройство площади и аллеи около Сыктывкара обойдется в 25 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Обновление площади Е. Чеплыгина и Аллеи Ветеранов в поселке Краснозатонский обойдется в 25 миллионов рублей. Ранее на портале госзакупок появилась заявка на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в поселке, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Сейчас стоимость работ оценивается в 25 миллионов рублей.

Организации, которые хотят принять участие в аукционе должны подать документы до 15 марта. Уже 19 марта конкурсная комиссия определит подрядчика с которым будет заключен договор.

В документации указано, что подрядчик обязан приступить к работам 22 апреля, а их завершение назначено на 30 сентября 2024 года. В ходе благоустройства на площади и аллее появятся 15 новых скамеек, 18 урн, 4 вазона, 3 велопарковки, 7 стендов, один из которых будет информационным, и 18 мусорных урн.