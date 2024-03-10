В Коми два автомобилиста не поделили перекресток
- 12:00 10 марта
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- Олег Помидоров
Оба водителя получили травмы.
Как рассказали в региональном МВД по Коми, в Ухте 9 марта в 18:03 произошла автомобильная авария. Мужчина 2004 года рождения, находясь за рулем “Лады” передвигался по улице Первомайской в направлении улицы Загородной. На нерегулируемом перекрестке Первомайская-Загородная мужчина не уступил дорогу водителю “Митцубиси” и столкнулся с автомобилем.
После случившегося дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. У пассажира иномарки, женщины 1963 года рождения выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб плеча. У мужчины 2001 года, который находился в “Ладе” получил сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб. Врачи госпитализировали молодого человека.
Стаж водителя за рулем “Лады” с сентября 2022 года.