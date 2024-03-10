В Коми два автомобилиста не поделили перекресток

Оба водителя получили травмы.

Как рассказали в региональном МВД по Коми, в Ухте 9 марта в 18:03 произошла автомобильная авария. Мужчина 2004 года рождения, находясь за рулем “Лады” передвигался по улице Первомайской в направлении улицы Загородной. На нерегулируемом перекрестке Первомайская-Загородная мужчина не уступил дорогу водителю “Митцубиси” и столкнулся с автомобилем.