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В Коми два автомобилиста не поделили перекресток

В Коми два автомобилиста не поделили перекрестокФото ГИБДД по Коми

Оба водителя получили травмы.

Как рассказали в региональном МВД по Коми, в Ухте 9 марта в 18:03 произошла автомобильная авария. Мужчина 2004 года рождения, находясь за рулем “Лады” передвигался по улице Первомайской в направлении улицы Загородной. На нерегулируемом перекрестке Первомайская-Загородная мужчина не уступил дорогу водителю “Митцубиси” и столкнулся с автомобилем.

После случившегося дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. У пассажира иномарки, женщины 1963 года рождения выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб плеча. У мужчины 2001 года, который находился в “Ладе” получил сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб. Врачи госпитализировали молодого человека.

Стаж водителя за рулем “Лады” с сентября 2022 года.


 

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