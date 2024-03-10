В Коми сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в полицию Печоры обратилась 70-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже из квартиры телевизора и ресивера.

Женщина сообщила, что постоянно не проживала в своей квартире. При очередном посещении она заметила, что на двух входных дверях были сбиты замки, а также исчезла бытовая техника на сумму более 15 тысяч рублей.