В Коми сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже
- 14:45 10 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в полицию Печоры обратилась 70-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже из квартиры телевизора и ресивера.
Женщина сообщила, что постоянно не проживала в своей квартире. При очередном посещении она заметила, что на двух входных дверях были сбиты замки, а также исчезла бытовая техника на сумму более 15 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий, правоохранители задержали ранее судимого 36-летнего жителя Печоры. Во время обыска в его квартире, они обнаружили и изъяли в сарае похищенные вещи, которые позже были возвращены владельцу.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи.