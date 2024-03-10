Суд взыскал с жителя Коми почти два миллиона рублей за сгоревший гараж
- 13:30 10 марта
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- Олег Помидоров
Воркутинский горсуд определил сумму компенсации после пожара, случившегося в гараже одного из местных жителей.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, 13 ноября 2020 года в гаражном массиве произошло возгорание, очаг которого находился в гараже ответчика. В результате пожара сгорел не только гараж, в котором случилось возгорание, но и гараж соседа. Независимый эксперт оценил потерю имущества в 2,3 миллиона рублей.
Испытательная пожарная лаборатория Коми выяснила, что причиной пожара стало короткое замыкание, а очаг пожара находился в гараж ответчика. На данное место очага также указывали очевидцы возгорания.
Суд обратил внимание на то, что ответчик в объяснениях дознавателю сообщил, что не имеет ни к кому претензий по поводу своего сгоревшего гаража, а также передал потерпевшей стороне денежные средства в размере полумиллиона на восстановление крыши.
Так как доказательств, подтверждающих иной размер ущерба, ответчиком не было представлено, суд решил доказанным и не оспоренным имущественный ущерб, который был причинен истцу в размере рассчитанном назависимым экспертом. Из-за этого с воркутинцы взыскали материальный ущерб в общей сумме около 1,8 миллиона рублей.