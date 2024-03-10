Суд взыскал с жителя Коми почти два миллиона рублей за сгоревший гараж

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Воркутинский горсуд определил сумму компенсации после пожара, случившегося в гараже одного из местных жителей. Как рассказали в пресс-службе судов Коми, 13 ноября 2020 года в гаражном массиве произошло возгорание, очаг которого находился в гараже ответчика. В результате пожара сгорел не только гараж, в котором случилось возгорание, но и гараж соседа. Независимый эксперт оценил потерю имущества в 2,3 миллиона рублей.

Испытательная пожарная лаборатория Коми выяснила, что причиной пожара стало короткое замыкание, а очаг пожара находился в гараж ответчика. На данное место очага также указывали очевидцы возгорания.

Суд обратил внимание на то, что ответчик в объяснениях дознавателю сообщил, что не имеет ни к кому претензий по поводу своего сгоревшего гаража, а также передал потерпевшей стороне денежные средства в размере полумиллиона на восстановление крыши.