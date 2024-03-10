Жительница Сыктывкара и труженик тыла отметила свой 100-летний юбилей
- 09:00 10 марта
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- Олег Помидоров
Ветеран труда и труженик тыла Клара Ивановна Зинина отметила 9 марта свой 100-летний юбилей.
Как рассказали в пресс-службе сыктывкарской администрации, жительницу столицы Коми накануне ее Дня рождения поздравила, и передала пожелания крепкого здоровья от имени президента России, замруководителя главы мэрии Елена Семейкина.
Клара Ивановна Зинина родилась 9 марта 1924 года в Крыму. Семья женщины была раскулачена и сослана в Республику Коми, а именно в село Усть-Нем. До и после Великой Отечественной войны, женщина работала в трудовой армии на лесоповале наравне с мужчинами. После войны она выучилась на бухгалтера и в 1951 году переехала в столицу Коми. На протяжении следующего 41 года жизни она работала в разных местах: от Комиторга до тубдиспансера.
Сейчас ветеран труда воспитывает внуков и правнуков, а летнее время старается проводить на даче.