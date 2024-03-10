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Жительница Сыктывкара и труженик тыла отметила свой 100-летний юбилей

Жительница Сыктывкара и труженик тыла отметила свой 100-летний юбилейФото администрации Сыктывкара

Ветеран труда и труженик тыла Клара Ивановна Зинина отметила 9 марта свой 100-летний юбилей.

Как рассказали в пресс-службе сыктывкарской администрации, жительницу столицы Коми накануне ее Дня рождения поздравила, и передала пожелания крепкого здоровья от имени президента России, замруководителя главы мэрии Елена Семейкина.

Клара Ивановна Зинина родилась 9 марта 1924 года в Крыму. Семья женщины была раскулачена и сослана в Республику Коми, а именно в село Усть-Нем. До и после Великой Отечественной войны, женщина работала в трудовой армии на лесоповале наравне с мужчинами. После войны она выучилась на бухгалтера и в 1951 году переехала в столицу Коми. На протяжении следующего 41 года жизни она работала в разных местах: от Комиторга до тубдиспансера.

Сейчас ветеран труда воспитывает внуков и правнуков, а летнее время старается проводить на даче.
 

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