Жительница Сыктывкара и труженик тыла отметила свой 100-летний юбилей

Клара Ивановна Зинина родилась 9 марта 1924 года в Крыму. Семья женщины была раскулачена и сослана в Республику Коми, а именно в село Усть-Нем. До и после Великой Отечественной войны, женщина работала в трудовой армии на лесоповале наравне с мужчинами. После войны она выучилась на бухгалтера и в 1951 году переехала в столицу Коми. На протяжении следующего 41 года жизни она работала в разных местах: от Комиторга до тубдиспансера.