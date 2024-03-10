Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Синоптики рассказали, какой будет погода в Сыктывкаре 10 марта

Синоптики рассказали, какой будет погода в Сыктывкаре 10 мартаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил о погоде в Республике Коми на 10 марта.

Синоптики прогнозируют на территории региона местами небольшой снег. В отдельных северных районах гололедно-изморозевое отложение. Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду.

В Коми температура ночью достигнет -25…-30 градусов, а при прояснении опуститься до -33…-38. В отдельных западных районах температура достигнет -18…-23., а днем повысится до -14…-19. Местами в западных районах температур будет около -8…-13, а на крайнем северо-востоке -22…-27 градусов.

В столице Коми будет переменная облачность, без существенных осадков. Также ожидается северный ветер скоростью 1-5 метров в секунду. Температура ночью опуститься до -23…-25, а  днем повысится до -11…-13 градусов.

...

  • 0

Популярное

Последние новости