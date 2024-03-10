Синоптики рассказали, какой будет погода в Сыктывкаре 10 марта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил о погоде в Республике Коми на 10 марта. Синоптики прогнозируют на территории региона местами небольшой снег. В отдельных северных районах гололедно-изморозевое отложение. Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду.

В Коми температура ночью достигнет -25…-30 градусов, а при прояснении опуститься до -33…-38. В отдельных западных районах температура достигнет -18…-23., а днем повысится до -14…-19. Местами в западных районах температур будет около -8…-13, а на крайнем северо-востоке -22…-27 градусов.