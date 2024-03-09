Евгений Пономаренко: "Переоборудовать свой транспорт под газомоторное топливо в Коми можно сейчас"
- 11:38 9 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Развитие рынка газомоторного топлива - одна из главных целей работы Евгения Пономаренко на посту министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми.
Заместитель председателя Правительства Коми на встрече с журналистами республиканских СМИ 7 марта рассказал, что сразу отметил для себя: в республике нет официального центра по переоборудованию транспорта под газомоторное топливо.
"Чтобы строить газозаправки, нужна техника на газобаллонном оборудовании. Чтобы была техника на газобаллонном оборудовании, нужна заправка. Это "курица или яйцо" усложняется тем, что у нас вроде бы достаточное количество газозаправок – семь. Но они находятся в Сыктывкаре и Ухте. А нам-то надо, чтобы она была в Усть-Куломе, потому что лесозаготовку ведут там", - заметил Е.Пономаренко.
Когда он и его коллеги предлагают крупным предприятиям переводить технику на ГМТ, потому что это выгоднее, они отвечают, что смысла заправляться в Сыктывкаре, чтобы потом тратить это топливо на поездку обратно в тот же Усть-Кулом, нет.
"Оказывается, основными клиентами являются автобусы на ГМТ. А они заправляются ночью. Днем туда никто не едет, а по ночам очередь. Как быть? Надо искать частного инвестора", - сообщил Е.Пономаренко.
И его нашли. Он сначала планировал открыть заправку в Ухте, но его убедили строить в Сыктывкаре. И не просто заправку как топливораздаточный кран, а придорожный комплекс с сервисом услуг. Примерный объем инвестиций – 100 млн рублей. Был проведен аукцион на земельный участок, и инвестор начал ее строить в Эжве, возле выезда на объездную дорогу.
"Я говорю: а мы где будем переоборудовать? Так вот он уже открыл официальный сервис по переоборудованию транспортных средств на газомоторное топливо. Можно приехать, и тебе все установят. То есть заправка еще строится, но уже построено здание операторской с кафе, газокомпрессорная станция, подведены все сети. Сам сервис по переоборудованию уже существует", - рассказал Е.Пономаренко.