Евгений Пономаренко: "Переоборудовать свой транспорт под газомоторное топливо в Коми можно сейчас"

Развитие рынка газомоторного топлива - одна из главных целей работы Евгения Пономаренко на посту министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми.

Заместитель председателя Правительства Коми на встрече с журналистами республиканских СМИ 7 марта рассказал, что сразу отметил для себя: в республике нет официального центра по переоборудованию транспорта под газомоторное топливо.

"Чтобы строить газозаправки, нужна техника на газобаллонном оборудовании. Чтобы была техника на газобаллонном оборудовании, нужна заправка. Это "курица или яйцо" усложняется тем, что у нас вроде бы достаточное количество газозаправок – семь. Но они находятся в Сыктывкаре и Ухте. А нам-то надо, чтобы она была в Усть-Куломе, потому что лесозаготовку ведут там", - заметил Е.Пономаренко.

Когда он и его коллеги предлагают крупным предприятиям переводить технику на ГМТ, потому что это выгоднее, они отвечают, что смысла заправляться в Сыктывкаре, чтобы потом тратить это топливо на поездку обратно в тот же Усть-Кулом, нет.