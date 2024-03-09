В Микуни дворника уволили после отказа выполнять не свою работу
- 11:02 9 марта
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- Елизавета Петрова
В Микуни произошел случай, когда дворника уволили после того, как она отказалась выполнять задачи, не относящиеся к ее должностным обязанностям. Однако суд восстановил ее на работе и признал, что управляющая организация незаслуженно обвинила женщину в нарушении трудовой дисциплины.
Решение Усть-Вымского районного суда о гражданском иске, поданном жительницей Микуни против ООО "УК Микунь", вступило в законную силу. В рамках этого иска она требовала признать приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности незаконными, восстановить ее на работе, выплатить ей заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
Суд установил, что между истцом и ответчиком был заключен трудовой договор, согласно которому женщина была принята на работу в должности дворника. Однако истец неоднократно получал замечания за невыполнение наряд-заданий и нарушение трудовой дисциплины в соответствии с приказами от компании.
После оценки представленных доказательств и допроса свидетелей суд пришел к выводу, что приказы о привлечении истца к дисциплинарной ответственности были вынесены с нарушением трудового законодательства.
Более того, суд установил, что причиной невыполнения истцом наряд-заданий были обоснованные и объективные факторы, не зависящие от нее. Эти наряд-задания содержали работы, выходящие за рамки ее должностных обязанностей в качестве дворника.
В связи с этим суд принял решение о восстановлении истца на работе в прежней должности. Решение суда о восстановлении подлежит немедленному исполнению. Кроме того, судом было решено взыскать средний заработок истца за время вынужденного прогула с 22 ноября 2023 года по 26 января 2024 года включительно в размере 49 132 рублей 86 копеек, а также компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.