В Микуни дворника уволили после отказа выполнять не свою работу

В Микуни произошел случай, когда дворника уволили после того, как она отказалась выполнять задачи, не относящиеся к ее должностным обязанностям. Однако суд восстановил ее на работе и признал, что управляющая организация незаслуженно обвинила женщину в нарушении трудовой дисциплины.

Решение Усть-Вымского районного суда о гражданском иске, поданном жительницей Микуни против ООО "УК Микунь", вступило в законную силу. В рамках этого иска она требовала признать приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности незаконными, восстановить ее на работе, выплатить ей заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.