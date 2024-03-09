В Сыктывкаре изменились цены на бензин и дизельное топливо
- 10:07 9 марта
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- Елизавета Петрова
За последний месяц на автозаправках в Сыктывкаре произошли изменения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает "Комиинформ".
Компания "Движение Коми" решила снизить цены на бензин марки АИ-95 на один рубль. Это может быть хорошей новостью для автолюбителей, которые предпочитают этот вид топлива. Компания "2000" также изменила свои ценники на автомобильное топливо.
Цены на бензин и дизельное топливо были полностью пересмотрены. Цена на бензин марки АИ-92 снизилась на 70 копеек, в то время как цена на АИ-95 увеличилась на один рубль и 30 копеек. Цена на дизельное топливо оказалась самой значительной, снизившись на 3 рубля и 70 копеек.
Эти изменения могут повлиять на выбор автолюбителей при заправке своих автомобилей. Однако, на городских автозаправках "ЛУКОЙЛа" цены на бензин не изменились уже второй месяц подряд. Это может быть обнадеживающим для тех, кто предпочитает заправляться на этих станциях, так как они могут рассчитывать на стабильные цены.
"Комиинформ" публикует актуальные цены на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре на 9 марта.
Компания "ЛУКОЙЛ"
АИ-92 - 47,8 руб. - без изменений.
АИ-95 - 52,33 руб. - без изменений.
ДТ - 64,61 руб. - без изменений.
"Движение Коми"
АИ-92 - 44,77 руб. - без изменений.
АИ-95 - 50,77 руб. (было 51,77 руб.) - минус 1 руб.
ДТ - 63,77 руб. - без изменений.
Компания "2000"
АИ-92 - 44, 80 руб. (было 45,50 руб.) - минус 70 коп.
АИ-95 - 50,80 руб. (было 49,50 руб.) - плюс 1 руб. 30 коп.
ДТ - 64,20 руб. (было 67,90 руб.) - минус 3 руб. 70 коп.