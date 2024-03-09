В Сыктывкаре изменились цены на бензин и дизельное топливо 

За последний месяц на автозаправках в Сыктывкаре произошли изменения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает "Комиинформ".

Компания "Движение Коми" решила снизить цены на бензин марки АИ-95 на один рубль. Это может быть хорошей новостью для автолюбителей, которые предпочитают этот вид топлива. Компания "2000" также изменила свои ценники на автомобильное топливо.