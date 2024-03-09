В январе в Коми вдвое вырос ввод жилья: построено 244 квартиры
- 09:47 9 марта
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- Елизавета Петрова
В январе 2024 года в экономике Коми произошли несколько значительных изменений. Во-первых, объем строительных работ значительно увеличился и достиг отметки в 1,7 млрд рублей. Это на 3,9% превышает показатель января 2023 года.
Особенно радует то, что в республике было построено 244 новых квартиры общей площадью 17,4 тыс. кв. м. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Интересно отметить, что почти половина этих квартир была построена индивидуальными застройщиками.
Во-вторых, перевозки грузов автомобильным транспортом также значительно увеличились. Объем перевезенных грузов в январе 2024 года вырос на 21,9% по сравнению с январем предыдущего года. Вместе с тем, тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом также выросли на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Третья важная тенденция связана с оборотом розничной торговли. В январе 2024 года оборот розничной торговли составил 98,7% от уровня января 2023 года. Объем реализации пищевых продуктов и напитков вырос на 0,1%, но непродовольственные товары показали снижение на 2,6%.
Кроме того, в январе 2024 года объем платных услуг для населения также увеличился. В сравнении с прошлым годом он вырос на 1,3%. Особенно значительный рост был отмечен в сфере гостиничных и жилищных услуг, которые увеличились на 27%.
Однако, объемы платных услуг почтовой связи, курьерских услуг, транспортных услуг и учреждений культуры снизились. Касательно инфляции, в январе 2024 года потребительская инфляция составила 101,1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Индекс цен на продовольственные товары составил 101,2%, а на непродовольственные товары - 100,9%. Овощи, картофель и мука показали наибольший рост цен, составив 5,2%.
Однако, цены на яйца снизились. Автомобильный бензин, легковые автомобили и медицинские товары подорожали, в то время как цены на ткани и часы остались неизменными. Отмечается также снижение цен на моющие и чистящие средства, а также на бумажно-беловые товары.
Таким образом, январь 2024 года оказался периодом положительных изменений в экономике Коми. Увеличение объемов строительных работ, перевозок грузов и платных услуг, а также рост оборота розничной торговли, хотя и сопровождались инфляцией, свидетельствуют о стабильном экономическом развитии республики.