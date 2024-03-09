В январе в Коми вдвое вырос ввод жилья: построено 244 квартиры

В январе 2024 года в экономике Коми произошли несколько значительных изменений. Во-первых, объем строительных работ значительно увеличился и достиг отметки в 1,7 млрд рублей. Это на 3,9% превышает показатель января 2023 года.

Особенно радует то, что в республике было построено 244 новых квартиры общей площадью 17,4 тыс. кв. м. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Интересно отметить, что почти половина этих квартир была построена индивидуальными застройщиками.