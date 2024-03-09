МФЦ в Коми изменят график работы на 16 и 17 марта
- 09:30 9 марта
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- Елизавета Петрова
Жители Республики Коми будут иметь возможность получить российские паспорта и документы регистрационного учета в выходные дни. Это решение было принято для того, чтобы обеспечить участие граждан в предстоящих выборах президента России, для чего необходимы документы, подтверждающие личность.
В Многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет получить только те документы, по которым граждане уже подали заявления и результаты их обработки уже готовы. Если у вас есть вопросы, вы можете уточнить информацию заранее по единому бесплатному номеру: 8-800-200-82-12.
В пятницу, 15 марта, МФЦ будут работать в обычном режиме. Однако, в субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, центры "Мои Документы" будут открыты с 08:00 до 20:00, чтобы обеспечить удобство жителям республики.
Например, в Сыктывкаре вы сможете обратиться в МФЦ по адресам: улица Кутузова 5, улица Орджоникидзе 50 и улица Комарова 8. Полный список адресов МФЦ, работающих в дни выборов, можно найти на официальном сайте моидокументы.рф или в официальной группе МФЦ в социальной сети "ВКонтакте".
Если вы планируете голосовать на выборах президента России, то у вас есть возможность подать заявление о голосовании по месту нахождения в любом МФЦ Республики Коми до 11 марта включительно. Таким образом, вы сможете проголосовать 15, 16 или 17 марта в удобном для вас месте.