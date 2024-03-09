МФЦ в Коми изменят график работы на 16 и 17 марта

Жители Республики Коми будут иметь возможность получить российские паспорта и документы регистрационного учета в выходные дни. Это решение было принято для того, чтобы обеспечить участие граждан в предстоящих выборах президента России, для чего необходимы документы, подтверждающие личность.

В Многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет получить только те документы, по которым граждане уже подали заявления и результаты их обработки уже готовы. Если у вас есть вопросы, вы можете уточнить информацию заранее по единому бесплатному номеру: 8-800-200-82-12.