В Сыктывкаре суд поделил долг по кредиту между бывшими супругами
- 09:00 9 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре суд поделил долг по кредиту между бывшими супругами. Семья вязла кредит на пять лет, который полностью выплатил один из супругов, но за это время они успели развестись.
Истец обратился в Сыктывкарский городской суд с требованием взыскать половину суммы, которую он заплатил по кредиту с июня 2022 года по июнь 2023 года. Ранее суд уже признал обязательства по кредиту общим долгом супругов, и доля ответчика составляет 528 336 рублей.
В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что с 2011 года по 2020 год стороны состояли в браке. В этот период истец заключил кредитный договор с банком на сумму 2 150 000 рублей на 60 месяцев. Полученные деньги были использованы на семейные нужды.
В 2022 году Сыктывкарский городской суд разделил имущество, нажитое супругами в период брака, и признал обязательства по кредитному договору общим долгом супругов в сумме 1 322 100 рублей.
Суд руководствовался нормами Семейного кодекса и Гражданского процессуального кодекса, которые позволяют разделить общее имущество супругов как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.
Решение суда, принятое ранее в другом деле, является обязательным и не подлежит оспариванию при рассмотрении нового дела с участием тех же лиц. Согласно представленным суду документам, истец уплатил обязательства по кредиту в полном объеме с июня 2022 года по июнь 2023 года, сумма составила 1 056 700 рублей.
Иск истца был удовлетворен, и суд взыскал сумму с ответчика. Таким образом, суд подтвердил право истца на получение половины суммы, которую он заплатил по кредиту после развода, так как эта сумма была признана общим долгом супругов согласно предыдущему судебному решению.