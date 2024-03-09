В Сыктывкаре суд поделил долг по кредиту между бывшими супругами. Семья вязла кредит на пять лет, который полностью выплатил один из супругов, но за это время они успели развестись.

Истец обратился в Сыктывкарский городской суд с требованием взыскать половину суммы, которую он заплатил по кредиту с июня 2022 года по июнь 2023 года. Ранее суд уже признал обязательства по кредиту общим долгом супругов, и доля ответчика составляет 528 336 рублей.