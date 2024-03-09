Теперь буден запрещено: владельцев дач и огородов в России расстроили новым правилом

Если у вас есть дача или загородный дом, то вам следует знать о новых правилах, которые начнут действовать в России с 2024 года. Эти правила касаются времени, которое вы можете проводить на своем участке.

Теперь установлены конкретные даты. По новым правилам, это с 1 апреля по 1 октября, как сообщил юрист Янис Юкша. Также более четко определены понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.

Но вот загородные дома - это другое дело. Обычно в них никто не живет зимой, все системы отключаются на этот период. Поэтому жить в них круглый год запрещено, и вы не можете требовать, чтобы вам подключили коммуникации зимой. Однако посещать свои загородные дома вне установленного периода все еще возможно, но использовать их в полной мере не получится.