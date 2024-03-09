На них обрушится волна удачи: Володина предсказала этим трем знакам невиданную щедрость звезд
- 07:45 9 марта
- 16+
- Служба новостей
После 10 марта 2024 года Тельцы, Девы и Козероги встретятся с периодом удачи и процветания, как предсказывает известный астролог Василиса Володина.
Тельцам, которые уже ощущают прилив удачи с середины февраля, советуют сосредоточиться на эффективном использовании своей энергии. Володина уверяет, что все преграды будут преодолены, а возможный серьезный разговор на работе может привести к повышению зарплаты или карьерному росту.
Девам, начиная с 5 марта, предстоит вступить в период, когда их ждет продуктивное общение с окружающими и возможность достичь важных целей. Им рекомендуется развивать способность к быстрому принятию решений, что облегчит их профессиональную деятельность.
Козероги с этой даты достигнут вершины своих возможностей, с легкостью преодолевая любые препятствия. Им важно сохранять уверенность в себе и поддерживать гармонию в семье. Ожидается, что их творческие усилия будут высоко оценены, что может привести к финансовому росту. Для одиноких Козерогов март обещает встречу с любовью, при условии сохранения спокойствия и взвешенности, пишет pg21.ru.