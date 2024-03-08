Сделайте это с рассадой томатов сразу после прорастания семян: садовод раскрыл 4 важных правила

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Появление первых всходов томатов — момент, которого с нетерпением ждут садоводы. Со временем они превратятся в здоровые кусты, дающие сочные и вкусные помидоры. Но, к сожалению, не всегда все идеально.

Садовод Дзен-канала "Садоёж" дал ценные рекомендации по уходу за рассадой томатов, чтобы вырастить сильные и здоровые растения. После появления первых всходов необходимо удалить плёнку, даже если не все семена проросли. Это обеспечит всходам достаточное количество света, так как недостаток освещения может привести к вытягиванию растений.

После снятия укрытия рассаду следует перенести в прохладное место с температурой около +18...+20 градусов. Тепло может вызвать сильное вытягивание растений, делая их хилыми и слабыми. Прохлада поможет предотвратить это и укрепить корни. Рассаду нужно держать в прохладе в течение 5-7 дней.

Обеспечьте рассаде максимальное освещение. В течение первых 5 дней после появления всходов досвечивайте сеянцы круглосуточно. После этого периода можно выключать лампы на ночь.

Контролируйте полив. Не переусердствуйте с влагой, так как почва уже достаточно влажная. Поливайте рассаду только в том случае, если грунт стал сухим. Добавление небольшого количества янтарной кислоты в воду для полива поможет укрепить растения и улучшить их иммунитет. Достаточно использовать средство на кончике ножа.