Обретут свое счастье: этот знак Зодиака будет любимчиком Вселенной до 2030 года
- 05:20 9 марта
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Известный российский астролог Тамара Глоба представила свой астрологический прогноз. Согласно ему, лишь один знак Зодиака сможет обрести свое счастье и пробудет в таком состоянии вплоть до 2030 года.
Этими счастливчиками стали рожденные под знаком Водолея.
По словам астролога, жизнь Водолеев может складываться совсем не так, как они этого запланировали, ожидания могут не оправдаться. Но, несмотря на все проблемы и невзгоды, которые возникнут на пути, представители этого знака все равно будут наслаждаться своей жизнью и тем, что им уготовила судьба. Они смогут почувствовать себя по-настоящему счастливыми.