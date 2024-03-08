Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт тонких старорусских блинов

В книге «Кухмейстера Андрея Христиана Криспа» сохранился рецепт блинов на сливках, который использовался в 1788 году и даже ранее. Для приготовления этого древнего десерта потребуется 1 литр подогретых сливок, 6 целых яиц, 6 желтков и достаточное количество муки для получения жидкого теста. Все ингредиенты необходимо тщательно смешать, чтобы избежать комков, а затем добавить 110 грамм топленого масла.



Второй рецепт, предназначенный для знатных особ, включает в себя добавление вина. Для приготовления маленьких блинчиков из этого рецепта потребуется дрожжи (100 г), стакан сливок, 4 яйца, 230 грамм сливочного масла, мука (по необходимости), 230 грамм сахара, 1 чайная ложка соли и 1 стакан дробленого миндаля. Также по рецепту необходимо добавить «несколько капель розовой воды», которую можно заменить эфирным маслом розы, пишет ngnovoros.ru.