Жителям Коми рассказали, как правильно выбрать живые цветы

8 марта – день, который по всему миру отмечается в честь женщин. В этот особенный день Роспотребнадзор дает жителям Коми полезные советы по правильному выбору цветов.

С самого начала важно обратить внимание на стебель цветка – он не должен быть слишком сухим. Когда вы покупаете цветы, смотрите наличие «рубашки» или «рубашечного листа» – это нижние лепестки, которые растут у основания стебля. Их наличие говорит о свежести цветов. Однако не редкость, что продавцы удаляют эти листочки, чтобы придать более эстетичный вид букету, поэтому отсутствие их не всегда свидетельствует о старости цветов.