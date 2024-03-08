Жителям Коми рассказали, как правильно выбрать живые цветы
- 15:37 8 марта
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- Илья Князев
8 марта – день, который по всему миру отмечается в честь женщин. В этот особенный день Роспотребнадзор дает жителям Коми полезные советы по правильному выбору цветов.
С самого начала важно обратить внимание на стебель цветка – он не должен быть слишком сухим. Когда вы покупаете цветы, смотрите наличие «рубашки» или «рубашечного листа» – это нижние лепестки, которые растут у основания стебля. Их наличие говорит о свежести цветов. Однако не редкость, что продавцы удаляют эти листочки, чтобы придать более эстетичный вид букету, поэтому отсутствие их не всегда свидетельствует о старости цветов.
Еще один важный индикатор – степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые цветы, так как их срок жизни значительно выше. Не меньшую роль играет эластичность лепестков – они должны легко возвращаться в исходное положение и сохранять свою форму.
Также обратите внимание на отсутствие любых искусственных украшений на бутоне цветка. Например, наличие яркой фольги или других декораций вокруг бутона может быть способом отвлечения внимания от свежести цветов в букете.
Следуя этим советам, вы сможете правильно выбрать идеальные цветы для 8 марта, чтобы подарить радость и долговечность этому особенному дню.