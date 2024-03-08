Пенсионеры, приготовьтесь: Голикова озвучила новый размер пенсии с 10 марта

Как следует из проекта бюджета Пенсионного фонда, ее величина достигнет 18 521 рубля.

По словам заместителям председателя правительства РФ Татьяны Голиковой , рост выплат будет осуществлен в соответствии с параметрами, предусмотренными в бюджете.Чтобы получить страховую пенсию, гражданин должен следовать обязательным условиям. Во-первых, возраст. Для женщины пенсионным считается возраст после достижения 60 лет, а для мужчин - 65 лет. Правда, такие границы начнут действовать с 2028 года, а пока соблюдается переходный период.