Пенсионеры, приготовьтесь: Голикова озвучила новый размер пенсии с 10 марта
- 15:17 8 марта
- 0+
- Служба новостей
Как следует из проекта бюджета Пенсионного фонда, ее величина достигнет 18 521 рубля.
По словам заместителям председателя правительства РФ Татьяны Голиковой , рост выплат будет осуществлен в соответствии с параметрами, предусмотренными в бюджете.Чтобы получить страховую пенсию, гражданин должен следовать обязательным условиям.
Во-первых, возраст. Для женщины пенсионным считается возраст после достижения 60 лет, а для мужчин - 65 лет. Правда, такие границы начнут действовать с 2028 года, а пока соблюдается переходный период.
А во-вторых, для выхода на пенсию в 2024 году требуется трудовой стаж как минимум 14 лет, а в 2025 году он составит уже 15 лет, сообщает "ngnovoros.ru".