Нетрезвый житель Корткеросского района дважды застрял на снегоходе

В среду, шестого марта, аварийно-спасательный отряд под названием "Спас-Коми" был вызван на помощь водителю нового снегохода в двух разных случаях.



Примерно в 15:10 часов, 41-летний мужчина обратился в службу спасения с просьбой о помощи. Он сообщил, что на реке Вычегда в районе Визябожа перевернулся на своем снегоходе и застрял, ударившись ногой. На место происшествия был быстро направлен спасательный отряд, который обнаружил, что водитель употребил алкоголь перед поездкой. Воспользовавшись помощью местных жителей, снегоход удалось извлечь из затруднительного положения.



Несмотря на свой неприятный опыт, мужчина продолжил свою поездку и в районе местечка "Лазурное" попал в полынью. Река уже начала затапливать снег, образовывая на поверхности 10-15 сантиметров воды. Пострадавший немедленно вызвал экстренную службу по номеру 112, примерно в 17:30.



Спасатели быстро обнаружили пострадавшего, вывезли его на берег, используя сани, и передали медицинским работникам. Мужчину доставили в Эжвинскую больницу, где ему было предоставлено лечение от предполагаемого обморожения ног.