Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Аграрии Коми рассказали, как подготовить грунт для рассады

Аграрии Коми рассказали, как подготовить грунт для рассадыИлья Князев

Аграрные специалисты россельхозцентра коми поделились секретами успешного выращивания рассады. Один из главных моментов – забота о качестве почвы для семян. Если земля бедна питательными веществами, закислена или содержит вредные примеси, то вырастить здоровые и сильные растения будет невозможно. Качество рассады непосредственно влияет на урожай.

Идеальным решением будет приобрести специальную почву для рассады и самостоятельно улучшить ее качество. Опытные садоводы рекомендуют следующие критерии качественного субстрата: он должен быть легким, однородным, хорошо проницаемым для воздуха и влаги, а также питательным. Важно, чтобы почва для рассады была свободна от семян сорняков, спор грибов, яиц и личинок насекомых, червей и болезнетворных микроорганизмов, а также токсичных веществ. При создании смеси для рассады необходимо избегать использование компонентов, собранных в районах с повышенным автомобильным движением или на городских газонах, так как они могут быть опасными. К тому же, при смешивании органических компонентов следует избегать активации процесса разложения, поскольку это может привести к выделению тепла и потере азота, что нежелательно для рассады. Также не рекомендуется использовать глину, так как она может ухудшить качество почвосмеси и сделать ее неподходящей для выращивания рассады.

Создание качественного грунта для рассады требует использования органических и неорганических компонентов в определенных пропорциях. Подходящие составы для перцев, томатов, баклажанов и капусты могут быть следующими: дерновая или листовая земля, торф (перегной) и песок (перлит, вермикулит) в пропорции 1:1:1; дерновая земля, листовая земля, перегной и песок (перлит, вермикулит) в пропорции 3:3:3:1; перегной, дерновая земля и песок в пропорции 1:2:1. Добавьте 2 стакана древесной золы на ведро смеси, а для капусты еще 1 стакан мела.

Для выращивания рассады тыквы и огурцов смешайте перегной и дерновую землю в пропорции 1:1 и добавьте стакан древесной золы на ведро смеси. Перед смешиванием земли и песка их необходимо просеять, чтобы удалить мусор, червей и крупные личинки насекомых.

Также рекомендуется провести обеззараживание грунта от болезнетворных организмов, мелких личинок и яиц вредителей. Для этого можно воспользоваться следующими методами: пропаривание, при котором землю держат на водяной бане в течение 2-3 часов за месяц до использования, при этом крышка должна быть плотно закрыта; прокаливание, при котором землю нагревают в духовке до 40°С в течение 30 минут; промораживание, для которого землю оставляют на улице с осени, защищая от осадков, и перед использованием размораживают, смешивают с остальными компонентами и вновь замораживают.

...

  • 0

Популярное

Последние новости