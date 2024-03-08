Аграрии Коми рассказали, как подготовить грунт для рассады

Аграрные специалисты россельхозцентра коми поделились секретами успешного выращивания рассады. Один из главных моментов – забота о качестве почвы для семян. Если земля бедна питательными веществами, закислена или содержит вредные примеси, то вырастить здоровые и сильные растения будет невозможно. Качество рассады непосредственно влияет на урожай.



Идеальным решением будет приобрести специальную почву для рассады и самостоятельно улучшить ее качество. Опытные садоводы рекомендуют следующие критерии качественного субстрата: он должен быть легким, однородным, хорошо проницаемым для воздуха и влаги, а также питательным. Важно, чтобы почва для рассады была свободна от семян сорняков, спор грибов, яиц и личинок насекомых, червей и болезнетворных микроорганизмов, а также токсичных веществ. При создании смеси для рассады необходимо избегать использование компонентов, собранных в районах с повышенным автомобильным движением или на городских газонах, так как они могут быть опасными. К тому же, при смешивании органических компонентов следует избегать активации процесса разложения, поскольку это может привести к выделению тепла и потере азота, что нежелательно для рассады. Также не рекомендуется использовать глину, так как она может ухудшить качество почвосмеси и сделать ее неподходящей для выращивания рассады.



Создание качественного грунта для рассады требует использования органических и неорганических компонентов в определенных пропорциях. Подходящие составы для перцев, томатов, баклажанов и капусты могут быть следующими: дерновая или листовая земля, торф (перегной) и песок (перлит, вермикулит) в пропорции 1:1:1; дерновая земля, листовая земля, перегной и песок (перлит, вермикулит) в пропорции 3:3:3:1; перегной, дерновая земля и песок в пропорции 1:2:1. Добавьте 2 стакана древесной золы на ведро смеси, а для капусты еще 1 стакан мела.



Для выращивания рассады тыквы и огурцов смешайте перегной и дерновую землю в пропорции 1:1 и добавьте стакан древесной золы на ведро смеси. Перед смешиванием земли и песка их необходимо просеять, чтобы удалить мусор, червей и крупные личинки насекомых.



Также рекомендуется провести обеззараживание грунта от болезнетворных организмов, мелких личинок и яиц вредителей. Для этого можно воспользоваться следующими методами: пропаривание, при котором землю держат на водяной бане в течение 2-3 часов за месяц до использования, при этом крышка должна быть плотно закрыта; прокаливание, при котором землю нагревают в духовке до 40°С в течение 30 минут; промораживание, для которого землю оставляют на улице с осени, защищая от осадков, и перед использованием размораживают, смешивают с остальными компонентами и вновь замораживают.