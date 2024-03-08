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В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта Илья Князев

Каждой автолюбительнице праздничный патруль вручил весенние цветы и открытки

Вчера, седьмого марта, в столице Коми сотрудники ГИБДД и общественники поздравили женщин-водителей в рамках акции «Цветы для автоледи». Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС останавливали исключительно представительниц прекрасного пола. Вместо привычной проверки документов им желали здоровья, счастья, безопасных дорог и напоминали о важности соблюдения ПДД.

Каждой автолюбительнице праздничный патруль вручил весенние цветы и открытки, а женщины искренне благодарили организаторов поздравительной акции за хорошее настроение и оказанное внимание.

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