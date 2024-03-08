Накануне 8 марта в Коми решили пожениться 11 пар

В городах Сыктывкар и Ухта состоялись свадьбы, которые состоялись в период, не попадающий на 23 февраля и 8 марта - праздничные дни, когда регистрация браков не проводится. Молодожены выбрали даты, наиболее близкие к этим праздникам.

По информации, полученной от Министерства юстиции Коми, Бюро никаковых церемоний со ссылкой на данное ведомство, за ближайшие к 22 февраля сроки были поданы 15 заявлений о браке. Это на 10 заявлений меньше, чем в 2023 году. Больше всего заявлений на регистрацию браков было принято в ЗАГСах городов Эжва и Ухта.