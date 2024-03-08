Накануне 8 марта в Коми решили пожениться 11 пар
- 11:35 8 марта
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- Илья Князев
Илья Князев
В городах Сыктывкар и Ухта состоялись свадьбы, которые состоялись в период, не попадающий на 23 февраля и 8 марта - праздничные дни, когда регистрация браков не проводится. Молодожены выбрали даты, наиболее близкие к этим праздникам.
По информации, полученной от Министерства юстиции Коми, Бюро никаковых церемоний со ссылкой на данное ведомство, за ближайшие к 22 февраля сроки были поданы 15 заявлений о браке. Это на 10 заявлений меньше, чем в 2023 году. Больше всего заявлений на регистрацию браков было принято в ЗАГСах городов Эжва и Ухта.
На 7 марта, в 2024 году, пары подали 11 заявлений, в то время как в 2023 году было подано всего 2 заявления. Браки были зарегистрированы в городах Сыктывкар и Ухта.