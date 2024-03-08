Указ подписан. Всех, россиян получающих пенсию или соцвыплаты, ждет долгожданный сюрприз с 10 марта
- 14:15 8 марта
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- Служба новостей
Россиян, которые получают пенсии или другие социальные выплаты, предупредили о новых условиях.
Уже с 5 марта для получателей государственных выплат возникнет ещё один сюрприз, который затронет их финансы. В этой ситуации важно распорядиться средствами ответственно и осторожно.
Финансовый эксперт Валерий Попов сообщил, что новые условия для обладателей средств должны вступить в силу в начале новой рабочей недели. После 5 марта ожидается публикация новых данных от Росстата о уровне инфляции в стране.
К концу февраля уровень инфляции снова начал увеличиваться: с 0,11% до 0,13%, и годовая инфляция достигла 7,58%. При этом экономика страны снова набирает обороты, что может привести к дальнейшему росту инфляции.
По мнению эксперта, рост цен ощущается особенно остро среди малообеспеченных слоев населения, включая пенсионеров и других получателей социальных выплат. Именно такие выплаты быстрее теряют свою покупательную способность и обесцениваются. Поэтому рекомендуется вложить свободные деньги не в наличные, а на сберегательный счёт.
Это может быть обычный вклад, а ещё лучше – использовать накопительный счёт, с которого можно снять деньги в любой момент без потери процентов. Тем более что процентные ставки по таким инструментам остаются высокими. Доходность по такому счету составляет до 17 процентов годовых. Сумма вклада может быть от тысячи рублей до десяти миллионов, пишет ngnovoros.ru.