Ухтинец потерял свои сбережения при покупке снегохода

63-летний житель города Ухта, Республика Коми, обращается в полицию, чтобы сообщить о потере своих сбережений при приобретении снегохода. Пресс-служба регионального МВД информирует, что было возбуждено уголовное дело в этом случае.

По словам пострадавшего, он обнаружил объявление о продаже снегохода на одном из популярных веб-сайтов. Продавец предложил ему забронировать товар и выслал ссылку, по которой покупатель прошел, вводя данные своей карты и код, полученный по СМС.