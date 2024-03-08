Ухтинец потерял свои сбережения при покупке снегохода
- 10:51 8 марта
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- Илья Князев
63-летний житель города Ухта, Республика Коми, обращается в полицию, чтобы сообщить о потере своих сбережений при приобретении снегохода. Пресс-служба регионального МВД информирует, что было возбуждено уголовное дело в этом случае.
По словам пострадавшего, он обнаружил объявление о продаже снегохода на одном из популярных веб-сайтов. Продавец предложил ему забронировать товар и выслал ссылку, по которой покупатель прошел, вводя данные своей карты и код, полученный по СМС.
В результате, с банковского счета жителя Ухты было снято свыше 57 тысяч рублей. После получения денег, продавец пропал, перестав связываться с пострадавшим.
Полиция начинает расследование данного инцидента в надежде найти и привлечь к ответственности мошенника, позволившего подобное произойти.