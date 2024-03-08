Размер небольшой, но хоть так: эту сумму получат все до единого пенсионеры с 10 марта

В январе и феврале произошло увеличение пенсий, ежемесячных денежных выплат для льготников и детских пособий. В марте этот прирост ожидает еще две категории получателей.

Первая категория - люди, достигшие 80 лет. При достижении этого возраста фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Вторая категория - лица, которым установят I группу инвалидности. Юрист Елена Кузнецова пояснила, что если оба эти фактора совпадают, надбавка будет предоставлена по одному из оснований, перерасчет не производится дважды.

Пожилым людям старше 80 лет положен уход по закону. Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей (плюс районный коэффициент, если он применим). Эта выплата предоставляется трудоспособному человеку, не имеющему места работы, который заботится о нетрудоспособном. Степень родства и совместное проживание не имеют значения. Кроме того, за эту деятельность начисляется 1,8 пенсионного коэффициента в год.

"Добровольное уплачивание страховых взносов предоставляет возможность самостоятельно обеспечить свою пенсию. В частности, это позволяет приобрести недостающие пенсионные коэффициенты и страховой стаж для граждан, за которых не уплачиваются страховые взносы. С помощью калькулятора приобретения индивидуальных пенсионных коэффициентов и стажа можно рассчитать необходимую сумму для получения нужных показателей", - отметили в СФР.

Взносы на пенсионное страхование могут быть уплачены работающими за границей, если они хотят получить российскую пенсию, а также самозанятыми с уплатой налога на профессиональный доход. Допускается также оплачивать взносы за безработных членов семьи.