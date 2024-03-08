Жителя Корткеросского района убило 23-метровым деревом

По информации, полученной от Следственного комитета Коми, возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в неосторожном причинении смерти (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ).



По данным расследования, в марте текущего года группа местных жителей занималась лесозаготовками на территории Мординского участкового лесничества. Во время выполнения работ, подозреваемый вместе с остальными использовал раскряжевочную пилу для сруба деревьев. Однако, не приняв достаточных мер безопасности, он спилил дерево общей длиной 23 метра, которое в результате падения повлекло за собой смерть одного из участников процесса. Погибший скончался на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.



На данный момент проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также производится допрос свидетелей произошедшего. Все необходимые меры принимаются для полного и всестороннего расследования данного случая.