Указ подписан. В 2024 году Ветеранам труда положена единовременная денежная помощь. Как ее получить?
- 01:15 8 марта
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- Служба новостей
Информацию о льготах для ветеранов труда в конкретном регионе можно получить на официальном сайте правительства данной местности. Для получения льгот необходимо обратиться в МФЦ.
Одной из форм социальной денежной помощи является ежемесячная выплата. Например, в 2024 году в Москве она составляет 1328 рублей, пишет ngnovoros.ru.
Помимо ежемесячной выплаты, ветераны труда могут получать скидки на оплату жилья, коммунальные платежи и капитальный ремонт. В различных регионах могут предусматриваться выплаты за топливо, ремонт, газификацию, телефон, а также денежные компенсации за проезд.
Для оформления льгот необходимо предоставить определенный набор документов, который может различаться в каждом регионе. Рекомендуется уточнять точный список на сайте региональных госуслуг или в МФЦ. Обычно требуются следующие документы:
1. Паспорт.
2. Удостоверение ветерана труда.
3. Пенсионное удостоверение.