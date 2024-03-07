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Указ подписан. В 2024 году Ветеранам труда положена единовременная денежная помощь. Как ее получить?

Указ подписан. В 2024 году Ветеранам труда положена единовременная денежная помощь. Как ее получить?freepik.com

Информацию о льготах для ветеранов труда в конкретном регионе можно получить на официальном сайте правительства данной местности. Для получения льгот необходимо обратиться в МФЦ.

Одной из форм социальной денежной помощи является ежемесячная выплата. Например, в 2024 году в Москве она составляет 1328 рублей, пишет ngnovoros.ru.

Помимо ежемесячной выплаты, ветераны труда могут получать скидки на оплату жилья, коммунальные платежи и капитальный ремонт. В различных регионах могут предусматриваться выплаты за топливо, ремонт, газификацию, телефон, а также денежные компенсации за проезд.

Для оформления льгот необходимо предоставить определенный набор документов, который может различаться в каждом регионе. Рекомендуется уточнять точный список на сайте региональных госуслуг или в МФЦ. Обычно требуются следующие документы:

1. Паспорт.
2. Удостоверение ветерана труда.
3. Пенсионное удостоверение.

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