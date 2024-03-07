Указ подписан. В 2024 году Ветеранам труда положена единовременная денежная помощь. Как ее получить?

Информацию о льготах для ветеранов труда в конкретном регионе можно получить на официальном сайте правительства данной местности. Для получения льгот необходимо обратиться в МФЦ.

Одной из форм социальной денежной помощи является ежемесячная выплата. Например, в 2024 году в Москве она составляет 1328 рублей, пишет ngnovoros.ru.