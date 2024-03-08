В Коми провели работы в 26 медучреждениях

В рамках федерального проекта "Здравоохранение", который является частью национального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", была создана новая модель медицинской организации, ориентированная на потребности пациентов и принципы бережливого производства.



С 2017 года начался проект, целью которого стала реконструкция и перепланировка взрослых и детских медицинских организаций, оказывающих первичную помощь. Масштабная реализация этого проекта осуществлялась в различных медицинских учреждениях, включая такие как взрослая поликлиника Усинской ЦРБ, поликлиника Жешартской районной больницы Усть-Вымской ЦРБ и поликлиника Сторожевской районной больницы Корткеросской ЦРБ, с тем чтобы улучшить процессы и условия предоставления медицинской помощи.



Реализация проекта позволила упорядочить и уменьшить очереди в регистратуру, а также в кабинеты забора крови и амбулаторного приема. Также были проведены работы по модернизации входной группы, фойе регистратуры, картохранилища, кабинетов забора крови и амбулаторного приема, а также в зонах комфортного пребывания и коридорах поликлиник. Благодаря этим изменениям условия пребывания пациентов в указанных медицинских учреждениях стали гораздо комфортнее, а доступность организаций улучшилась.



Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми, Сергей Булатов, пояснил, что главной целью проекта является создание комфортной и эффективной среды, где пациенты могут получать качественную медицинскую помощь без лишних хлопот и долгих ожиданий.



С начала реализации проекта внедрения новой модели медицинских учреждений в регионе уже внесли изменения в 26 медицинских учреждениях.