Жители Коми стали тратить больше времени на фильмы и сериалы

Популярность онлайн-кинотеатров в России продолжает расти. По итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов увеличился на почти четверть по сравнению с предыдущим годом. Такая тенденция наблюдается не только во всей стране, но и в Республике Коми, где рост онлайн-трафика кинотеатров составил почти 10%. Особенно большой наплыв пользователей пришелся на конец года, когда на онлайн-платформах было выпущено множество новинок. Рост трафика на платформах "Start" и "Wink", где состоялась премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в декабре достиг 82% по сравнению с ноябрем. Средний российский пользователь уже тратит почти 19 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов, согласно исследованию, проведенному МегаФоном и "Start".



В 2023 году абоненты российских онлайн-кинотеатров потратили на 23% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей была зафиксирована в ноябре и декабре, когда состоялся выход сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Так, по итогам ноября совокупный трафик платформ "Wink" и "Start" вырос на 13%, а в декабре увеличился на 64% по сравнению с предыдущим месяцем.



Основную аудиторию видеосервисов составляют представители миллениалов (возраст от 25 до 35 лет), которые составляют 51% всех посетителей. Второе и третье места делят зумеры (от 17 до 25 лет) и абоненты в возрасте от 35 до 45 лет с долей в 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% общей аудитории стримингов и потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.