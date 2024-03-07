В Сыктывкаре и Сыктывдине охотники добыли семь волков

После появления сигналов о том, что волки начали выходить к дачным поселкам, которые прилегают к Сыктывкару и Сыктывдинскому району, местные охотники начали свою работу.

Как рассказала глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич в своем телеграм-канале, с охотниками поселков Краснозатонский и Верхняя Максаковка была проведена разъяснительная работа по отлову волков.