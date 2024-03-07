В Сыктывкаре и Сыктывдине охотники добыли семь волков
- 21:00 7 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
После появления сигналов о том, что волки начали выходить к дачным поселкам, которые прилегают к Сыктывкару и Сыктывдинскому району, местные охотники начали свою работу.
Как рассказала глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич в своем телеграм-канале, с охотниками поселков Краснозатонский и Верхняя Максаковка была проведена разъяснительная работа по отлову волков.
Так, охотники будут работать, в том числе на участке возле дач в Максаковке, где в ночь с 6 на 7 марта в местечке Шордор-2 лесные хищники загрызли собаку, утащив ее прямо с крыльца.
Сейчас охотники добыли уже одного волка на территории охотничьих угодий около Сыктывкара, и шесть волков в Сыктывдинском районе. Охота будет продолжаться до 31 марта этого года.