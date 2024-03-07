В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП с большегрузом

7 марта в столице Коми в районе 19 часов вечера произошла крупная автоавария с участием двух транспортных средств и ГАЗели.

Как рассказали очевидцы с места события, три автомобиля, в числе которых оказались две легковушки и одна ГАЗель, столкнулись на повороте с улицы Лесопарковой в сторону Выльгорта.