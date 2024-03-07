В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП с большегрузом
- 20:30 7 марта
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- Олег Помидоров
Фото очевидца для "Про Город Сыктывкар"
7 марта в столице Коми в районе 19 часов вечера произошла крупная автоавария с участием двух транспортных средств и ГАЗели.
Как рассказали очевидцы с места события, три автомобиля, в числе которых оказались две легковушки и одна ГАЗель, столкнулись на повороте с улицы Лесопарковой в сторону Выльгорта.
Как рассказали порталу “Про Город Сыктывкар” в ГИБДД столицы Коми, в результате столкновения трех автомашин, никому из пассажиров или водителей медицинская помощь не потребовалась.
Как рассказали в региональном МЧС, по их данным предварительно в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших.