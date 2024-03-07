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В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП с большегрузом

В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП с большегрузомФото очевидца для "Про Город Сыктывкар"

7 марта в столице Коми в районе 19 часов вечера произошла крупная автоавария с участием двух транспортных средств и ГАЗели.

Как рассказали очевидцы с места события, три автомобиля, в числе которых оказались две легковушки и одна ГАЗель, столкнулись на повороте с улицы Лесопарковой в сторону Выльгорта.

Как рассказали порталу “Про Город Сыктывкар” в ГИБДД столицы Коми, в результате столкновения трех автомашин, никому из пассажиров или водителей медицинская помощь не потребовалась.

Как рассказали в региональном МЧС, по их данным предварительно в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших.
 

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